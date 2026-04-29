La Guardia Civil investiga a un hombre que facilitaba acceso pirata a retransmisiones de partidos de La Liga

Archivo - A detail view of the match ball prior to the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Valencia CF at Mendizorrotza on May 14, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre por un posible delito contra la propiedad intelectual y otro relativo al mercado y los consumidores después de descubrirse que facilitaba el acceso pirata a retransmisiones de partidos de fútbol de Primera y Segunda División de La Liga.

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia interpuesta por parte de los representantes legales de La Liga y de la empresa de telefonía perjudicada, según ha señalado la Benemérita en un comunicado. Fruto de las pesquisas se pudo descubrir el entramado digital en cuestión.

Se trataba de un software legítimo, diseñado para ser ampliaba y programable, y que esta persona investigada utilizada con fines delictivos. Sobre este software se habían programado componentes específicos que dirigían los partidos de fútbol evitando las medidas de protección y seguridad.

La Guardia Civil ha llegado a analizaron más de 91.000 archivos y alrededor de 25.000 líneas de código, consiguiendo reconstruir el funcionamiento del sistema e identificando su estructura operativa. El análisis de fuentes abiertas y el rastreo de la actividad digital y redes sociales ha permitido identificar al sospechoso.

Además del perjuicio económico que constituía esta actividad, la instalación del software desconocido en los dispositivos de los usuarios también abría la puerta a diferentes tipos de virus, pudiendo permitir así el robo de datos y el acceso no autorizado a los dispositivos electrónicos.

La Guardia Civil ha puesto en valor que la desactivación de este entramado digital ha sido posible gracias a la colaboración entre las distintias entidades privadas y organismos públicos especializados.