La Guardia Civil investiga un tiroteo en Torrelodones que deja al menos un herido por arma de fuego

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Guardia Civil. - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un tiroteo en Torrelodones que se ha saldado con, al menos, un herido por arma de fuego. Según ha informado el cuerpo a Europa Press, el suceso ha ocurrido sobre las 21.30 horas en la localidad madrileña.

El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario. La Guardia Civil investiga ahora lo ocurrido y, según detallan, actualmente no hay ningún detenido. Dos vecinos de Torrelodones alertaron, sobre esa misma hora, al servicio del 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos.