La Guardia Civil mantiene abierta la investigación de la agresión a la mujer de Sevilla la Nueva

La Guardia Civil ha informado de que aún mantiene abierta la investigación por la agresión que sufrió una mujer de 30 años a comienzos de semana en Sevilla la Nueva, cuando recibió golpes que le rompieron varios huesos y fue rociada con un líquido inflamable que le provocó quemaduras de varios grados en el 40% del cuerpo.

Casi desde un inicio la Benemérita dejó a un lado la posibilidad de que la agresión fuera un caso de violencia de género, aunque no descartando totalmente esta hipótesis. Ahora fuentes consultadas por Europa Press reconocen que el ajuste de cuentas también se incluye entre las hipótesis, aunque no es la principal vía de investigación.

De hecho, los agentes al cargo de las pesquisas aún no han podido ni tomar declaración a la víctima, que se encuentra aún en el hospital recuperándose de las quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, así como de la rotura de mandíbula y extremidades superiores que le causó la agresión.

Los hechos se produjeron en torno a las 10 horas del lunes, cuando la víctima entraba en su vivienda de la calle Constitución junto a su bebé, al cual trasladaba en un carrito. En ese momento fue atacada por los agresores, resultando gravemente herida, si bien el bebé resultó ileso, apuntan fuentes del Instituto Armado.