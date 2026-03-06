Henar Álvarez reivindica la vida desde el feminismo en los premios de la Delegación por el 8M: "No somos lo otro"

Archivo - La guionista y cómica Henar Álvarez firma un libro durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La humorista y comunicadora Henar Álvarez ha sido reconocida este viernes con uno de los galardones concedidos por la Delegación del Gobierno con motivo del 8 de marzo, y en su discurso de agradecimiento ha reivindicado la vida desde un punto de vista feminista.

"La vida vista de nuestro punto de vista, es la vida. No somos lo otro", ha defendido la humorista durante su discurso de agradecimiento, en el que ha lanzado un mensaje a sus "compañeras humoristas" y ha animado a las mujeres a perseguir sus objetivos por encima de quienes intenten lastrarlas.

La comunicadora y humorista se dio a conocer por su trabajo en formatos de humor en radio y televisión y ya en 2024 dio el paso a encabezar su propio programa con 'Al cielo con ella', en Radio Televisión Española.

La entrega de galardones de la tercera edición '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos' se ha celebrado en el Espacio Mujeres de Madrid (EMMA) de Entrevías, en Vallecas, y ha estado conducida por la periodista Marta Nebot, con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, presente y encargado de entregar el premio a Álvarez.

Previamente, por el escenario se había pasado la sindicalista Nati Camacho, quien "feliz, agradecida y abrumada" por el aplauso del auditorio ha relatado su experiencia como activista por los derechos laborales durante el franquismo, etapa en la que aprendió de sus abuelas.

Otra de las agraciadas ha sido Milagros Gómez, una mujer que a sus 70 años de edad y tras años de compromiso feminista --fundó la primera asociación de mujeres de Hortaleza-- impulsó la creación de la ONG Somos Acogida, que ayuda a jóvenes migrantes no acompañados.

Gómez ha hecho un llamamiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que defienda los derechos de las personas por encima de "las cañitas", unas palabras que han puesto en pie al auditorio de EMMA.

PREMIO PÓSTUMO A CONCEPCIÓN ESCOBAR, "REFERENTE" DEL DERECHO INTERNACIONAL

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia ha sido el momento en que se ha reconocido a título póstumo a Concepción Escobar, jurista "de prestigio internacional" y catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED.

El premio ha sido recogido por su viudo, José María Contreras, quien ha destacado que Hernández era una "mujer trabajadora" cuya lucha era por quienes trabajan por "un mundo mejor" donde ahora la "ley del más fuerte" parece haberse impuesto.

"Hubiera reivindicado el multilateralismo como único instrumento válido para un mundo más justo y en paz", ha apuntado sobre una mujer que en su día llegó a ser la primera mujer en España jefa de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Exteriores, y más tarde miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.

MÁS MUJERES ANÓNIMAS

Junto a ellas han sido premiadas la encargada de la Presa de El Pardo, Virginia de la Fuente, o Ana María Crespo, quien actualmente ejerce como presidenta de la Real Academia de Ciencias de España, la primera mujer en acceder a este puesto.

Los galardones de la Delegación del Gobierno también han reconocido a otras dos mujeres anónimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a diario trabajan para garantizar la seguridad de las mujeres.

Es el caso de la agente de la Guardia Civil María José Vera, miembro de la primera promoción de mujeres en acceder al Instituto Armado y que desde el año 2007 está al frente del Equipo VioGén de la Compañía de Getafe.

La agente ha agradecido el galardón, que reconoce sus años te servicio público para "estar ahí cuando alguien pide ayuda" y "acompañar a las víctimas en un momento doloroso, largo y muy difícil". "Detrás de cada caso, hay una persona que ha sufrido", ha remachado.

También ha sido distinguida la agente de Policía Nacional Milagros Gómez, una "pieza fundamental" de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y que desempeña su labor de servicio al otro lado del teléfono en la Sala CIMACC 091, gestionando emergencias y coordinación las 24 horas del día.