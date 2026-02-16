Henríquez de Luna tacha de "burbuja" los rumores que le sitúan como candidato de Vox al Ayuntamiento: "No hay nada"

El diputado de Vox en la Asamblea de Madrid Íñigo Henríquez de Luna - VOX MADRID

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid Íñigo Henríquez de Luna ha tachado de "burbuja" los rumores que le situarían como cabeza de lista de la formación al Ayuntamiento de Madrid y ha incidido en que "no hay nada, por lo menos a día de hoy".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que le han preguntado por si liderará la lista de la formación en el Consistorio de la capital en 2027. El miércoles Vox lo nombraba máximo responsable de acción política municipal del partido a nivel provincial.

Henríquez de Luna, que en el pasado fue 'número dos' de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, será ahora el encargado de "preparar" a los grupos municipales de Vox de cara a las elecciones municipales de 2027, donde la formación busca dar "el gran salto adelante".

"Es una burbuja que se ha creado como consecuencia de una decisión que se ha tomado en el Comité Ejecutivo Provincial de Madrid (..) Ha habido una persona que hasta ahora estaba haciendo estas funciones y que las va a dejar de hacer por razones personales y lo ha pedido", ha planteado Henríquez de Luna.

El portavoz adjunto ha incidido en que "queda un año y cuatro meses" para las elecciones municipales y autonómicas y ha recalcado el "reto muy importante" que es para su formación conseguir aumentar su presencia en los municipios de Madrid.

Considera que el partido ha puesto en valor su "experiencia municipal" para aportar en esta tarea por lo que se siente "muy honrado". "Estoy muy agradecido a Vox porque estoy pudiendo dar cauce a esas ideas, esos principios y esos valores que siempre he tenido y que ahora en Vox pues además puedo expresar de una manera mucho más convencida y con mucha más libertad. Donde quiera Vox que esté en un futuro (...) Todos tenemos que estar a lo que se nos pide y no a intereses personales", ha apostillado.

"Los candidatos no se han nombrado y queda mucho para que se nombren. Así que, en fin, no sigan insistiendo porque no hay nada por lo menos a día de hoy", ha zanjado.

Henríquez de Luna sale al paso así de las voces que le situaban como la apuesta de Vox en la capital, una plaza conocida ya por él ya que fue el rival del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para hacerse con el partido en la capital. Finalmente en 2019 abandonaba filas 'populares' y fichaba por el Vox de Rocío Monasterio.

Vox es la incógnita en un Ayuntamiento en el que, de momento, los partido mantendrán a sus actuales líderes como cabezas de lista en 2027 -- José Luis Martínez-Almeida por el PP, Rita Maestre por Más Madrid y Reyes Maroto por el PSOE--.

En cambio el choque de Ortega Smith con la dirección nacional y su progresivo arrinconamiento han hecho aflorar nombres de posibles relevos. Aún así el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid mostraba su deseo de ser candidato de nuevo en 2027 a pesar de haber sido relegado de nuevo en el Congreso por Vox en diciembre.

Este febrero cargaba contra la democracia interna en su partido afirmando que es "manifiestamente mejorable" y apuntaba a "injusticias y arbitrariedades" en la decisión de trasladarle a la última fila del hemiciclo de la Cámara Baja, quitarle su Portavocía Adjunta en el Congreso y también la Portavocía en la Comisión de Justicia.