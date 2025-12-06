Los hepatitis A sigue creciendo en la Comunidad y los casos se duplican en el último año

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La hepatitis A sigue creciendo en la Comunidad de Madrid y los casos se han duplicado en el último año, hasta marcar en lo que va de año un récord histórico desde el brote internacional registrado entre 2016 y 2017, cuando varios países europeos, entre ellos España, registraron un incremento inusual, con miles de infecciones notificadas, muy por encima de la media de la década previa.

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado, generalmente autolimitada y muy contagiosa, causada por el virus de la hepatitis A (VHA). España se encuentra dentro de los países que tienen niveles bajos de infección por hepatitis A, aunque desde 2016 se ha observado un aumento de casos, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres.

En el caso de la Comunidad de Madrid, hasta el pasado 30 de noviembre se han notificado un total de 419 casos, lo que supone duplicar los 177 registrados en el mismo periodo de 2024 (+136,7%), según el último informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Salud Pública.

Considera una infección poco frecuente, los casos repuntaron en el año 2017, con 1.028 casos en la región, en línea con el ascenso general en España en el marco del brote que afectó a varios países europeos desde 2016 (228 positivos en la Comunidad) y que se dió por finalizado en 2018 (369).

Desde entonces, los casos fueron menos frecuentes en la región, por debajo del medio centenar, hasta registrar un nuevo repunte en 2024, cuando se dispararon hasta los 210, con el inicio de un nuevo brote, para consolidar en este 2025 su tendencia creciente.

De esta forma, los 419 casos notificados en los once primeros meses del año suman prácticamente los mismos que en la totalidad de los últimos cinco años completos (492 de 2019 a 2024).

Así, el Índice epidémico (IE), que se calcula dividendo los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos comunicados en el mismo periodo del año anterior, es de 2,37 (cuando es mayor o igual a 1,25 se considera que la incidencia es alta).

Del total de casos notificados hasta el 30 de noviembre, en la mitad de ellos, 208 (el 49,6%), se ha identificado como factor de riesgo de transmisión el contacto sexual, siendo 199 de ellos hombres.

Además, se han dado otros 71 casos (16,9%) con factor de riesgo de viaje internacional en el periodo de incubación, con 50 hombres y 21 mujeres, según el último Boletín Epidemiológico semanal de Salud Pública, consultado por Europa Press.

En general, se asocia este repunte a contagios en relaciones sexuales entre hombres "en un porcentaje elevado de los casos". En los once primeros meses del año, el 81,6% de los casos (342) eran varones, mientras que el 18,4% restante a correspondía mujeres (77).

La mediana de edad en hombres es de 33,5 años y en mujeres de 30,5 años, mientras que la práctica totalidad de los casos, el 95,9%, corresponde a mayores de 15 años.

En cuanto a la situación clínica, el 58,9% de los casos requirieron ingreso hospitalario, con una estancia media de tres días.

Durante este periodo se han notificado 29 brotes de hepatitis A, con 62 casos asociados, frente a los siete brotes con 15 casos asociados en el mismo periodo del año 2024.

VIRUS DE LA HEPATITIS A

El virus de la hepatitis A, que se encuentra sobre todo en las heces y la sangre de una persona infectada, se transmite a partir de las heces de las personas (transmisión fecal-oral), a través del consumo de alimentos o agua contaminados, o por contacto directo entre personas, fundamentalmente por contacto sexual oral-anal.

El virus esta presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que presenten los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad. El cuadro clínico varía desde la forma leve, que dura de una a dos semanas, hasta una forma grave e incapacitante de varios meses de duración.

No siempre da síntomas por lo que existen numerosos portadores sanos (personas que transmiten la enfermedad, pero no la padecen). Los síntomas típicos son la ictericia (color amarillento de la piel) y la coluria (orina de color oscuro). Se acompañan habitualmente de anorexia, nauseas, vómitos intermitentes, malestar general, fiebre, cefalea, dolor abdominal, heces pálidas y pérdida de peso.

Aunque no existe tratamiento específico de la hepatitis A, los síntomas suelen desaparecer en una pocas semanas y la mayoría de los pacientes se recuperan plenamente al cabo de tres meses. No hay un daño permanente una vez que el paciente se ha recuperado y el virus no permanece en el cuerpo después de que la infección desaparece.

El fracaso hepático fulminante, que se desarrolla dentro de las ocho semanas de inicio de los síntomas (con un promedio de letalidad del 0,5%) es raro y suele ocurrir en personas de edad avanzada o con alguna hepatopatía subyacente.

La vacunación frente a la hepatitis A, junto con unas correctas recomendaciones higiénico dietéticas, son las medidas preventivas más eficaces. Desde 2017 se recomienda la vacunación en grupos de riesgo, especialmente por viajes a países con saneamiento deficiente, por ocupaciones o conductas de riesgo (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo, personas que se inyectan drogas), o menos frecuentemente, en caso de algún brote.

Practicar una buena higiene de manos, mediante lavados frecuentes con agua y jabón es una medida necesaria para prevenir enfermedades de transmisión fecal-oral. Si se va a viajar a un país donde el agua no esté correctamente tratada es muy importante observar medidas higiénico dietéticas relacionadas con agua y alimentos: consumir las frutas peladas, las verduras cocinadas, tomar el agua embotellada y evitar los cubitos de hielo.