La hepatitis A es la vacuna más demandada por los viajeros (60%), seguida por la de la fiebre amarilla (45%), ha detallado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en su visita al Centro de Vacunación Internacional dependiente de Madrid Salud, unas dependencias entre las que más volumen de viajeros atienden de toda España.

Del 1 de enero al 30 de septiembre han sido atendidas casi 10.200 consultas médicas y más de 6.600 de enfermería sobre viajes internacionales, se han puesto unas 13.000 vacunas y se han dispensado más de 3.000 indicaciones de profilaxis antimalárica. Del total de viajeros, el 56% han sido mujeres y el 44 hombres. El 56% de viajeros tenían menos de 50 años porque "se está notando cada vez un mayor número de personas mayores que acuden a viajes internacionales, a destinos exóticos".

Se suma que un 91% de destinatarios son de nacionalidad española, el 75% de los cuales viajaba por turismo y, algo más del 7 por trabajo. Casi la mitad de los viajes tienen una duración de una semana, mientras que un 35% de ellos contaron con una extensión de entre 8 y 14 días.

COLOMBIA, TANZANIA, TAILANDIA, KENIA Y PERÚ

Los destinos más demandados en lo que va de año han sido Colombia, Tanzania, Tailandia, Kenia y Perú. Por continentes, el 32% de los viajes fueron a África subsahariana, seguidos por el sudeste asiático, el subcontinente indio, Centroamérica y Sudamérica.

Acompañada de la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y del gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, Inma Sanz ha destacado la labor y dedicación del equipo, formado por trece personas, "altamente especializado". El porcentaje de satisfacción global con la atención recibida de los visitantes en la encuesta de la Carta de Servicios de este año es superior al 92,8%.

Sanz ha recordado la importancia de acudir a este centro con tiempo suficiente antes de un viaje internacional. Durante todo el año están pendientes de la evolución de las enfermedades transmitidas por mosquitos, entre otras.

La vicealcaldesa ha puesto en valor la tendencia al alza de la vacunación internacional en cuanto a las solicitudes que se van produciendo año tras año. "Llevamos ya a esta fecha, cuando quedan todavía varios meses para que concluya el año, 13.000 vacunas puestas en el ámbito de vacunación internacional, que son las mismas que se pusieron durante todo el año 2024", ha cifrado la delegada.

MÁS DE 2.300 DOSIS DE VACUNA DE LA GRIPE

El Ayuntamiento, un año más, colabora con la Comunidad de Madrid en la campaña de vacunación de la gripe y Covid-19, que acaba de iniciarse, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y frenar la transmisión en un momento clave del año. Estas dosis se pondrán en los centros municipales de Madrid Salud localizados en 16 distritos de la capital. No se llevarán a cabo en estas dependencias de vacunación internacional de la calle Montesa por comenzar unas obras en breve.

Las citas se pueden solicitar en la web del Ayuntamiento, a través de los enlaces habilitados para la administración de las vacunas y en el teléfono 010.

Sanz ha detallado que en los pocos días en los que se está vacunando "se han suministrado ya más de 2.300 dosis de vacuna de la gripe". Se vacuna no sólo a las personas que lo solicitan sino que profesionales de Madrid Salud van a los centros de personas sin hogar o a los centros de día.