Herida de bala una agente de Policía al repeler un compañero el ataque de un perro en un 'narcopiso' de Leganés

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una agente de la Policía Nacional ha resultado herida tras disparar un compañero del Cuerpo su arma reglamentaria para tratar de repeler el ataque de un perro de una raza potencialmente peligrosa durante un operativo en un 'narcopiso' de Leganés, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves día 8 cuando los efectivos policiales acudieron a un local ubicado en la calle Madrid de Leganés donde presuntamente se trapicheaba con droga.

Una vez en su interior, los agentes detectaron la presencia de un perro de una raza considerada como peligrosa y en actitud agresiva, según la versión policial. Al sentirse amenazados, uno de los policías hizo uso de su arma reglamentaria.

La bala rebotada acabó impactando en una compañera, que resultó herida y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios. La agente, que ha tenido que ser intervenida por herida de arma de fuego, se encuentra en buen estado y en fase de recuperación completa, han indicado las mismas fuentes.