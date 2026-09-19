Herida grave una conductora tras una colisión con otro vehículo en el barrio de El Pilar

Accidente en Avenida de la Ilustración. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 55 años ha resultado herida de gravedad tras una colisión frontal con otro vehículo en la confluencia de la Avenida de la Ilustración con Avenida de Betanzos en el barrio de El Pilar.

El accidente ha tenido lugar a las 12.45 horas y a la llegada de los sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado a la mujer y la han trasladado al Hospital de La Paz con diversos traumatismos de carácter grave, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Antes de ser trasladada al hospital, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid la han rescatado tras quedar atrapada en su propio vehículo debido al impacto.

El conductor del otro coche, un joven de unos 30 años, ha sufrido lesiones leves y ha rechazado el traslado hospitalario. Policía municipal realiza el atestado.