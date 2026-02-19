Herida grave una mujer de 56 años tras una agresión con arma blanca en Vallecas. - EMERGENCIAS 112.
MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 56 años ha resultado herida de gravedad este jueves tras una agresión con arma blanca en el barrio de Vallecas, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El suceso ha tenido lugar a las 19.15 horas en la calle Lele Del Pozo, donde Summa 112 ha atendido a la mujer que presentaba una herida en hemitorax izquierdo provocada por la agresión con un cuchillo de grandes dimensiones.
La mujer ha sido estabilizada y trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.