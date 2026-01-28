Herida muy grave una mujer de unos 45 años al salirse de la vía su turismo en la A-1 en Lozoyuela

Helicóptero del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 46 años ha resultado herida de carácter grave la tarde de este miércoles al salirse de la vía el turismo que conducía en la A-1 (Madrid-Burgos), dentro del término municipal de Lozoyuela.

El accidente se ha producido sobre las 14.15 horas a la altura del kilómetro 70 de la citada autovía, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, el turismo se ha salido de la vía. Como consecuencia del impacto, la conductora del vehículo ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y posible fractura de pelvis, aunque se encontraba consciente.

Efectivos de las dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid personados en el lugar han excarcelado a la mujer del amasijo de hierros en el que había quedado atrapada. Una vez liberada, ha sido trasladada en un helicóptero del Summa 112 hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresada con pronóstico muy grave.

Agentes de la Guardia Civil se han personado en el lugar y se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las causas en las que se ha producido el accidente, en el que no se ha visto involucrado ningún otro vehículo.