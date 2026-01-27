Herida muy grave una mujer de 85 años al ser arrollada por un coche que iba marcha atrás en San Blas

Sanitarios del Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 85 años ha resultado herida de carácter muy grave la mañana de este martes al ser arrollada por un vehículo que circulaba marcha atrás en el distrito de San Blas-Canillejas.

El accidente se ha producido sobre las 10.00 horas en la calle Toscana, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el turismo implicado en el arrollamiento circulaba a muy baja velocidad y marcha atrás. Como consecuencia del golpe, la mujer ha entrada en parada cardiorrespiratoria.

Sanitarios del Samur-Protección Civil personados en la zona han logrado revertir la parada. La mujer ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresada con pronóstico muy grave.

Agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias exactas en las que se ha producido el arrollamiento.