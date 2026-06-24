Herida muy grave una mujer de 92 años al ser atropellada por un vehículo en Moratalaz

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 92 años ha resultado herida de carácter muy grave la mañana de este miércoles al ser atropellada por un vehículo en las proximidades de un paso de peatones en el distrito de Moratalaz.

Los hechos se han producido sobre las 10.30 horas en la confluencia de la avenida de San Luis con la calle Solsona, según ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Como consecuencia del impacto, la mujer ha sufrido varios traumatismos. Tras ser atendida en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido evacuada hasta el Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresada con pronóstico muy grave.

Al lugar han acudido agentes de la Policía Municipal, que se han hecho cargo de la investigación.