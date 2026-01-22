Herida potencialmente grave una conductora tras dar varias vueltas de campana en la A-5 en Móstoles

Ambulancia del SUMMA 112 atiende un accidente de coche en la A-5 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 24 años ha resultado herida potencialmente grave tras sufrir una salida de la vía y dar varias vueltas de campana antes de detenerse tras sufrir un accidente de tráfico en la A-5 a su paso por Móstoles, una zona actualmente en obras.

Los hechos se han producido en torno a las 10.15 horas de este jueves en el kilómetro 16.500 en la vía de servicio de la A-5 en dirección a Madrid. El vehículo ha impactado contra el lateral y ha dado varias vueltas de campana antes de detenerse.

El servicio de Emergencias 112 ha derivado el aviso al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que ha desplegado tres dotaciones; así como al SUMMA 112 y la Guardia Civil. Los bomberos han excarcelado a la mujer, única pasajera del coche.

La víctima presenta policontusiones aunque sin aparentes fracturas, y ha sido trasladada como potencialmente grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a la magnitud del siniestro, según han informado desde Emergencias 112.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones en torno al suceso, mientras que los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han encargado también de las labores de limpieza de la vía y aseguramiento del vehículo siniestrado.