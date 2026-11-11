Heridas graves dos menores al ser atropelladas por un vehículo en Getafe. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 15 y 13 años han resultado heridas potencialmente graves al ser atropelladas por un vehículo este miércoles en el cruce de las calles San Sebastián y la avenida Juan de la Cierva en Getafe.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha sido a las 18.30 horas y como consecuencia del atropello, las heridas presentan posible fractura de cadera y politraumatismos, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Además, el vehículo ha arrastrado unos 30 metros a una de las menores atropelladas que ha tenido que ser rescatada por Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Efectivos del Summa112 les ha estabilizado y les ha trasladado como potencialmente graves al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Local de Getafe investiga el accidente y colabora Protección Civil de Getafe.