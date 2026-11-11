Heridas graves dos menores al ser atropelladas por un vehículo en Getafe

Heridas graves dos menores al ser atropelladas por un vehículo en Getafe.
Heridas graves dos menores al ser atropelladas por un vehículo en Getafe. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 20:51
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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 15 y 13 años han resultado heridas potencialmente graves al ser atropelladas por un vehículo este miércoles en el cruce de las calles San Sebastián y la avenida Juan de la Cierva en Getafe.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha sido a las 18.30 horas y como consecuencia del atropello, las heridas presentan posible fractura de cadera y politraumatismos, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Además, el vehículo ha arrastrado unos 30 metros a una de las menores atropelladas que ha tenido que ser rescatada por Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Efectivos del Summa112 les ha estabilizado y les ha trasladado como potencialmente graves al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Local de Getafe investiga el accidente y colabora Protección Civil de Getafe.

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