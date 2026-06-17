Herido un camionero de 54 años tras sufrir un vuelco lateral con el tráiler en Cobeña

Herido un camionero tras sufrir un vuelco lateral con el tráiler en Cobeña
Herido un camionero tras sufrir un vuelco lateral con el tráiler en Cobeña - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 0:13
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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha resultado herido potencialmente grave tras sufrir un accidente por el vuelco lateral de su camión tráiler en el municipio de Cobeña.

El suceso ha tenido lugar este martes a las 18.50 horas en la carretera M-100, kilómetro 16. El camionero ha sido rescatado de la cabina por los Bomberos de la Comunidad de Madrid y evacuado en un helicóptero sanitario del SUMMA 112.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente.

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