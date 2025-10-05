Herido un ciclista de 15 años tras precipitarse al cauce de un arroyo seco en Fuenlabrada

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 15 años ha resultado herido tras precipitarse al cauce de un arroyo seco en una zona de difícil acceso en la localidad de Fuenlabrada, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El accidente ha tenido lugar este domingo al mediodía. El joven ha presentado traumatismos craneoencefálico y facial, ha detallado la jefa de guardia de Summa-112, Almudena Crespo.
Sanitarios han estabilizado al varón en el lugar, que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.