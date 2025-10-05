Herido un ciclista de 15 años tras precipitarse al cauce de un arroyo seco en Fuenlabrada

Archivo - Helicóptero del Summa 112
Archivo - Helicóptero del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 15:03

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 15 años ha resultado herido tras precipitarse al cauce de un arroyo seco en una zona de difícil acceso en la localidad de Fuenlabrada, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha tenido lugar este domingo al mediodía. El joven ha presentado traumatismos craneoencefálico y facial, ha detallado la jefa de guardia de Summa-112, Almudena Crespo.

Sanitarios han estabilizado al varón en el lugar, que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

Contador