Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del SUMA 112. - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 21 años ha resultado gravemente herido este viernes por la mañana tras precipitarse desde una altura de 18 metros mientras trabajaba en la cubierta de un edificio de viviendas en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos se han producido sobre las 8.45 horas en un bloque de viviendas de la calle Casarobolena, en el barrio de San Fermín, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender al herido, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los sanitarios han estabilizado al joven, que ha sido trasladado con pronóstico grave por politraumatismos al Hospital Doce de Octubre. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones de un suceso en el que ha colaborado Policía Nacional.