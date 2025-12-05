Un herido grave tras chocar un camión contra dos vehículos parados en el arcén de la M-50 de Madrid

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan tras el accidente entre tres camiones en la M-50 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha resultado herido durante la madrugada de este viernes después de que el camión que conducía haya chocado contra otro camión y una furgoneta que se encontraban detenidos en el arcén del anillo interior de la M-50, a la altura del kilómetro 36, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente se ha producido pasadas las 4.40 horas, cuando el camión ha impactado contra los otros dos vehículos, que estaban parados por una avería. Como consecuencia, el conductor ha sufrido una fractura de pelvis y otra en un dedo de la mano.

El Samur Protección Civil ha estabilizado al herido en el lugar y lo ha trasladado en estado potencialmente grave al Hospital 12 de Octubre, en un convoy que ha sido escoltado por la Policía Municipal de Madrid.

Por su parte, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han saneado los vehículos afectados y han retirado de la calzada el camión siniestrado, que ha quedado con importantes daños.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado y ha regulado el tráfico en la M-50, que ha sufrido cortes totales de forma puntual durante los trabajos de los equipos de emergencias, según ha informado Emergencias Madrid.