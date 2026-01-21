Herido grave el conductor de un turismo tras colisionar con un camión en la M-50 en Alcorcón

Accidente de tráfico en la M-50 a su paso por Alcorcón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 36 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico con su vehículo mientras circulaba este miércoles por la M-50 a su paso por la localidad madrileña de Alcorcón.

Los hechos se han producido en torno a las 14.30 horas a la altura del kilómetro 65 de la M-50, cuando el turismo ha colisionado con un camión, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El conductor del vehículo, único ocupante del coche, ha sufrido politraumatismos. Bomberos de Alcorcón han tenido que excarcelar al herido del interior del habitáculo, que ha quedado muy deformado.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del suceso.