Herido grave un hombre de 67 años en una finca de Colmenar Viejo con una pierna atrapada en una mula mecánica - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha resultado herido grave en una finca de Colmenar Viejo, en la M-104, al resultar atrapada su pierna izquierda en una mula mecánica.

Según ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, a la zona de este incidente, que no se trata de un accidente laboral, se han trasladado efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid para liberarle.

Además, sanitarios del Summa 112 ha estabilizado al varón y le ha trasladado intubado en helicóptero al Hospital Universitario de La Paz, en Madrid capital. Al llegar mantiene dos cuchillas de la mula que deberán ser extraídas de su pierna en quirófano.