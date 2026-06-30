Herido grave un hombre tras ser apuñalado en Usera - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad ha resultado herido de gravedad tras ser apañulado este martes en el madrileño barrio de Usera, según ha informado Emergencias de Madrid.

El ataque con un arma blanca ha tenido lugar en la calle Cristo de la Victoria. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias.

SAMUR-Protección Civil ha estabilizado y trasladado grave a un centro hospitalario al varón, que presentaba una herida penetrante en abdomen con evisceración.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado al convoy sanitario y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.