Herido grave un hombre tras sufrir un atropello al bajarse del coche por un accidente previo en Leganés

Herido grave un hombre de 51 años tras sufrir un atropello al bajarse del coche por un accidente previo en Leganés. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado al bajarse del coche por un accidente previo en Leganés.

Según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el accidente ha tenido lugar en torno a las 22.14 horas en la M50, km 56. Debido a un accidente previo, la víctima se ha bajado del vehículo y, por causas que se investigan, ha sido atropellado por un tercer vehículo.

El equipo médico del Suma 112 ha estabilizado al paciente y lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Puerta de Hierro. Además, ha atendido a otras dos personas, un herido potencialmente grave y un herido leve.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado labores de prevención y limpieza, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.