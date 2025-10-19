Herido grave un motorista de 41 años tras caer cinco metros de altura por un terraplén en Arganda del Rey

Archivo - Herido grave un motorista tras salirse de la vía en la A-6 a la altura de Las Rozas - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 41 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras caer por un terraplén desde unos cinco metros de altura en el municipio de Arganda del Rey, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar durante la tarde de hoy como consecuencia de una salida de vía. En concreto, el accidente de moto se ha producido en el kilómetro 2.300 de la carretera M-229.

El afectado presenta traumatismo craneoencefálico, torácico, pélvico y de extremidades inferiores. El Summa 112 lo ha estabilizado y trasladado a través de una UVI móvil, en estado grave y con preaviso, al Hospital público Universitario Gregorio Marañón.

Tal y como ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la Guardia Civil investiga lo sucedido.