Herido grave un motorista de 57 años tras salirse de la vía en Brunete (Madrid)

El SUMMA 112 ha estabilizado al paciente, tras lo cual el mismo ha sido trasladado al Hospital de La Paz - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 57 años ha resultado herido de carácter grave, tras sufrir una salida de vía en la moto con la que circulaba en la noche de este martes, a la altura de la localidad madrileña de Brunete.

El siniestro de tráfico ha sido registrado minutos después de las 00.00 horas en el kilómetro de 39 de la carretera M-600, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Por causa del mismo, el herido, que era el único pasajero de la moto accidentada, ha sufrido un politraumatismo por el cual, tras ser estabilizado por el SUMMA 112 ha sido trasladado al Hospital de La Paz.

Por el momento ha sido abierta una investigación de lo ocurrido, por parte de la Guardia Civil, según ha agregado Emergencias 112, que ha señalado a su vez que también ha colaborado la Cruz Roja.