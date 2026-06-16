Herido grave un motorista tras colisionar con un coche en un cruce con semáforo en Latina

Moto y turismo tras colisionar en un cruce en el distrito madrileño de Latina, junto a una ambulancia de Samu-Protección Civil. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 57 años ha resultado gravemente herido y trasladado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos tras sufrir una colisión con un turismo a primera hora de la mañana en un cruce regulado por semáforo en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos se han producido poco antes de las 8.30 horas en el cruce entre la calle Concejal Francisco José Jiménez Martín con Gotarrendura, cuando moto y turismo han sufrido una colisión frontolareral que ha provocado heridas de gravedad al motorista.

A su llegada al lugar de los hechos, personal sanitario de Samur-Protección Civil ha atendido al motorista, que presentaba múltiples traumatismos, incluida una fractura abierta de la tibia. Estaba inconsciente y ha tenido que ser intubado y trasladado al hospital.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy sanitario hasta el Hospital Clínico, y ahora se ha hecho cargo de la investigación de los hechos para aclarar cuál de los dos vehículos se habría saltado el semáforo o habría cometido una imprudencia.