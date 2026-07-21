Herido grave un trabajador de 32 años tras caer al interior de una zanja de dos metros en Aranjuez

1105949.1.260.149.20260721193159 Archivo - Recurso de ambulancias del SUMMA112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) - Un trabajador de 32 años ha sido trasladado este martes en estado grave al hospital tras caer en el interior de una zanja de dos metros de altura en un edificio en construcción.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el accidente laboral ha tenido lugar en la calle Patrimonio Nacional cuando el trabajador ha caído en la zanja, aunque no ha precisado de maniobras de rescate por parte de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El hombre ha sufrido un trauma torácico grave estabilizado y ha tenido que ser trasladado grave en helicóptero del Summa 112 al Hospital 12 de Octubre. La Policía Local y Nacional se encarga de investigar lo ocurrido.