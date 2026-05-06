Herido grave un trabajador tras caer desde el tejado de una nave industrial en Alcalá de Henares

Ambulancia de Summa 112 en un polígono industrial de Alcalá de Henares - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 37 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse desde una altura de unos seis u ocho metros al caer del tejado de una nave en el polígono industrial San Miguel de la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Los hechos se han producido sobre las 14.10 horas cuando el herido trabajaba en el exterior de una pequeña nave industrial, situada cerca de la carretera M-100, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se han trasladado sanitarios del Summa 112 y personal de la Cruz Roja para atender al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado, traumatismo torácico, fractura de pelvis y fractura de miembro superior izquierdo.

El Summa 112 ha estabilizado y trasladado al herido en helicóptero con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre. La Policía Nacional, que también ha colaborado en el suceso, se ha hecho cargo de la investigación sobre lo ocurrido.