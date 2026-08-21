Herido grave un varón de 33 años en Alcorcón tras una agresión con un arma blanca

1111742.1.260.149.20260821003057 Ambulancia del Summa 112 junto a un coche de la Guardia Civil tras un atropello en Mejorada del Campo. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga una agresión con arma blanca que se ha producido este jueves a las 20.30 horas en la calle Badajoz de la localidad madrileña de Alcorcón.

El varón de 33 años ha sido trasladado grave al hospital tras ser atendido por el SUMA112 a causa de la herida inciso-punzante sufrida durante el ataque, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.