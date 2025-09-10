Herido de gravedad un joven tras ser atropellado en Madrid por un turismo cuyo conductor se ha ido a la fuga

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado en el barrio de Tetuán, en un incidente que investiga ya la Policía de Madrid teniendo en cuenta que el conductor del vehículo se ha dado a la fuga, según ha informado en la madrugada de este miércoles Emergencias Madrid.

Los equipos de Samur-Protección Civil han trasladado al varón a un centro hospitalario después de estabilizarlo en el lugar del accidente, puesto que el joven ha sufrido lesiones muy graves en una pierna además de una hemorragia masiva, que lo ha dejado en una situación de inestabilidad hemodinámica.

El atropello ha tenido lugar en la última hora de este martes en la calle Padre Rubio, del barrio madrileño de Tetuán, en un caso que está siendo investigado por la Policía de Madrid, despuñes de que el conductor y los ocupantes, si los hubiera, del turismo se han dado a la fuga.