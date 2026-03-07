Herido leve el conductor de un taxi tras un aparatoso vuelco en la M-23 (Madrid)

Archivo - Samur-Protección Civil. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un taxista ha resultado heridos de carácter leve después de que su vehículo volcara mientras conducía por la M-23 en Madrid en su enlace con la M-30. Ninguna otra persona se encontraba en el taxi en el momento del accidente, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Alrededor de las 22.45 horas del viernes, el conductor de unos 50 años de edad ha volcado el vehículo no afectando a ningún otro coche y quedándose atrapado, quien finalmente ha sido rescatado por efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Tras el rescate, ha sido atendido por Samur-Protección Civil quienes han podido estabilizarlo y comprobar que tan solo contaba con contusiones de carácter leve. Posteriormente, ha sido trasladado al hospital Ramón y Cajal para recibir atención médica.

Bomberos han sacado el coche de la mediana, donde se había quedado encajado para facilitar luego su retirada con una grúa. La Policía Municipal de Madrid ha procedido a realizar el atestado del accidente.