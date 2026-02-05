Herido muy grave un hombre tras sufrir una explosión de gas en su vivienda en Usera

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid en una explosión de gas en una vivienda de Usera (Madrid) - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 52 años ha resultado gravemente herido con quemaduras de diversa consideración en su cuerpo tras una explosión de gas originada en la cocina de su vivienda, situada en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos se han producido en una vivienda ubicada en la primera planta de un bloque en la calle Olvido, hasta donde se han trasladado Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y también sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos han rescatado a la víctima, a quien el personal sanitario ha estabilizado, intubado y evacuado con pronóstico muy grave al Hospital de Getafe con quemaduras de segundo y tercer grado en cabeza y manos, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La explosión se ha originado en la cocina de la vivienda, donde se encontraba el herido. Los daños materiales en la vivienda se han centrado sobre todo en la cristalería interior y alicatado de los baños, mientras que las ventanas también han sufrido daño.

Los desperfectos en la cristalería y carpintería exterior han provocado que las ventanas salieran despedidas, lo que sin embargo ha permitido que se aliviara la explosión. El edificio no presenta daños estructurales, según Emergencias Madrid.