Herido muy grave un motorista tras sufrir un accidente en El Berrueco

Helicóptero del Summa 112 en un accidente de tráfico en la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado gravemente herido tras sufrir una salida de vía mientras circulaba con su motocicleta esta mañana por la carretera M-131 a la altura del término municipal de El Berrueco.

Los hechos se han producido sobre las 14.10 horas en el kilómetro 10 de la citada vía, hasta donde se han trasladado agentes de la Guardia Civil y también un helicóptero del Summa 112, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios han encontrado a la víctima inconsciente y con politraumatismos. Una vez estabilizado ha sido trasladado en helicóptero en estado muy grave hacia el Hospital Doce de Octubre.