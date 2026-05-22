Herido muy grave un niño de 2 años al caer de los brazos de su padre tras ser atropellados en Valdemoro

Personal del Summa 112 en el lugar del accidente - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 2 años ha resultado herido de carácter muy grave la mañana de este viernes al caer de los brazos de su padre y golpearse la cabeza contra la calzada tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaban un paso de peatones en Valdemoro.

Los hechos han ocurrido sobre las 09.09 horas en la calle Doctor Fleming esquina con la calle Guardia Civil, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El hombre de 49 años llevaba en brazos al bebé cuando ambos han sido arrollados por un turismo que circulaba a poca velocidad cuando cruzaban por un paso de peatones que hace curva. Como consecuencia del impacto, el niño ha caído de los brazos de su padre y se golpeado la cabeza contra la calzada.

El menor ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y, tras ser intubado y estabilizado por sanitarios del Summa 112 en el lugar, ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado con pronóstico muy grave.

Su padre ha resultado herido leve y también ha sido evacuado al mismo centro hospitalario. Agentes de la Policía Local se han personado en el lugar e investigan las circunstancias en las que se han producido los hechos.