Efectivos del SUMMA 112, Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil de Tráfico trabajan tras el choque entre dos camiones en la A-4 a la altura de Getafe. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 57 y 30 años han resultado heridos, el primero de ellos con pronóstico grave, tras colisionar por alcance dos camiones en la autovía A-4, a la altura del término municipal de Getafe, según ha informado a Europa Press Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El siniestro se ha producido en torno a las 00.45 horas de esta madrugada en el kilómetro 16 de la citada vía, en sentido entrada a la capital, cuando un camión caja ha impactado contra un camión tráiler y ha quedado semivolcado sobre uno de sus laterales.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han tenido que intervenir para excarcelar al ocupante de 57 años del camión caja, que había quedado atrapado en el interior de la cabina.

Tras ser liberado, sanitarios del SUMMA 112 han atendido y estabilizado al herido, que presentaba traumatismo craneoencefálico moderado, traumatismo abdominal y torácico, así como fracturas en la pierna izquierda y el brazo derecho, por lo que ha sido trasladado con pronóstico grave y preaviso hospitalario al Hospital Universitario 12 de Octubre.

En el mismo camión caja viajaba también un varón de 30 años que ha sufrido policontusiones y ha sido evacuado por el SUMMA 112 como potencialmente grave al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Por su parte, el conductor del camión tráiler ha resultado ileso y no ha precisado traslado sanitario.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y han regulado la circulación en la zona, donde no ha sido necesario cortar la autovía al mantenerse habilitado uno de los carriles para dar paso al tráfico.