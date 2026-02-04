Heridos tres jóvenes tras chocar esta madrugada contra un camión en la M-30

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del Samur-Protección Civil. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Samur-Protección Civil ha atendido esta madrugada a los tres ocupantes de un turismo que han resultado heridos de lesiones no graves tras colisionar con la parte trasera de un camión mientras circulaban por la calzada exterior de la carretera M-30.

Los hechos se han producido esta madrugada, sobre las 4 horas, a la altura del kilómetro 6 de la citada vía, cuando el turismo ha colisionado contra la parte trasera del camión y ha quedado enganchado, según ha informado Emergencias Madrid.

Los tres heridos son los jóvenes que iban a bordo del turismo. La más grave es una mujer que viajaba en la parte trasera y que ha sufrido una herida en la cabeza, por lo que ha sido trasladada como potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón.

Por su parte, el conductor del turismo ha sufrido una fractura costal, mientras que la copiloto presentaba dolor cervical. Ambos han sido trasladados al Hospital de La Paz.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han asegurado el vehículo durante la maniobra de retirada, mientras que la unidad judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid ha realizado el atestado y se encargado ahora de la investigación en torno al suceso.