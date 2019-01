Higueras asegura que "no es verdad" que Julio Rodríguez esté exigiendo un determinado puesto en la lista de Más Madrid

Publicado 14/01/2019 12:34:09 CET

"Estamos en una negociación tranquila y fácil, no tenemos ninguna dificultad", apunta

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha asegurado que "no es verdad" que el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, esté exigiendo un determinado puesto en la lista de Más Madrid, la candidatura que encabeza Manuela Carmena, y que las negociaciones con la formación morada "van bien", como con el resto de fuerzas, y entiende que "van a finalizar pronto"

"Que el señor Julio Rodríguez esté exigiendo ser número 2, 3, 5, 8 o 1 no es verdad nada de esto. No sé de donde salen esas filtraciones pero no son verdad", ha declarado este lunes desde el Palacio de Cibeles la mano derecha de la alcaldesa e intermediadora entre la plataforma Más Madrid y las distintas sensibilidades que quieren formar parte de ella.

Higueras ha trasladado a la prensa que le "sorprende" las declaraciones que salen en los medios de comunicación, algunas protagonizadas por ella. "Leo mi nombre y, no sé, la gente sabe mucho más que yo de las cosas que hago porque la mitad de las cosas que salen no son verdad. Estamos en una negociación tranquila y fácil, no tenemos ninguna dificultad", ha aseverado. Tampoco ha podido concretar si ella irá de número dos en la candidatura porque aún se está cerrando.

En cuanto al candidato del PSOE, Marta Higueras ha señalado que es muy importante conocerlo pero no para enfrentarse a él sino para que haya un entendimiento entre todas las fuerzas progresistas. "Tenemos que sumar, por eso es muy importante que el candidato del PSOE sea fuerte, que arrastre votos, que sume y que podamos tener ese bloque de izquierdas sólido", ha terminado.