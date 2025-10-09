La Hispanidad vuelve a copar la agenda cultural de este fin de semana en su recta final con conciertos, danza y teatro

Archivo - Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ORCAM - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hispanidad 2025 vuelve a copar la agenda cultural de la Comunidad de Madrid para este fin de semana y entra en su recta final con una programación gratuita que combina nuevos conciertos, espectáculos de danza, teatro, gastronomía, literatura y exposiciones, entre muchas otras propuestas.

Así lo ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha detallado que hasta este domingo los madrileños podrán disfrutar de las actuaciones de Bomba Estéreo, Alizzz, Niña Polaca, Eliades Ochoa y Babasónicos.

De este modo, en la tarde de este jueves Puerta del Sol acogerá las actuaciones del Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (18 horas), la cantante colombiana Nidia Góngora (19.15 horas) y el dominicano Henry Méndez (21 horas). Por su parte, la Plaza Mayor recibirá a Çantamarta y Los Estanques & El Canijo de Jerez, mientras que la Plaza de España contará con Bon Calso, Aleesha y la argentina Chita. En Puente del Rey sonarán la Orquesta el Macabeo (19 horas) y la Orquesta del Plata (20 horas).

Las salas de Madrid en Vivo también ofrecen actuaciones como la del venezolano Juan Vegas, en la sala Peor para el Sol, los argentinos Proyecto Lunfardo, en Moe, o el concierto conferencia 'Flamenco de ida y vuelta. América en el flamenco', en el Tablao Torero.

El viernes arrancará con un recital de canto y piano en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (12 horas). Por la tarde, la música tomará la calle con el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya (18 horas) y los conciertos del grupo argentino Miranda (19.50 horas) y de Babasónicos (21.30 horas).

Por Plaza Mayor pasarán Maestro Espada (18.30 horas), Rita Payés (20 horas) y Silvana Estrada (21.30 horas), mientras que el Conservatorio Profesional de Danza Fortea (18.30 horas), Muerdo (20 horas) y Dillom (21.45 horas) estarán en Plaza de España y Nacho Nacif (20 horas) y Niña Polaca (21.30 horas) en Puente del Rey.

Además, la Casa Museo Lope de Vega albergará 'La Mujer en Hispanoamérica, música y poesía' del Trío Nuestra América (19 horas) y las salas de Madrid en Vivo, conciertos de la argentina Sofia Gabanna, en Silikona (21 horas) y los cubanos Emilio Ibáñez y William Vivanco, en Rincón del Arte Nuevo (22.30 horas).

MÁS CONCIERTOS PARA EL FIN DE SEMANA

Ya en fin de semana, el sábado, Sol será escenario los directos de El Twanguero (13 horas), OnOff (18.50 horas), Kevin Johansen + Liniers + The Nada (20 horas) y del espectáculo del Ballet Flamenco de Madrid (21.40 horas). En la Plaza Mayor actuarán Mocedades y Los Panchos (13 horas), la Orquesta Aragón (18.45 horas) y María José Llergo (21 horas).

Al escenario de Plaza de España llegarán Eliades Ochoa (13 horas), La Ganga Calé (19.30 horas) y Alizzz (21.30 horas); y en Puente del Rey, Gerardo Morán (13 horas), Bareto (19 horas) y Karina La Princesita (21.30 horas). De su lado, las salas de Madrid en Vivo tendrán a: Papelón, en Hangar 28, Jump For Sugar & Blues, en Tempo Audiophile Club y Oscar Rápalo, en Rincón del Arte Nuevo.

La jornada incluirá además pasacalles, teatro de objetos y clown en Jardines del Palacio de Vista Alegre y espectáculos de humor y música tradicional en el Parque de Santander.

El domingo, 12 de octubre, se celebrará el Día de la Hispanidad en los Jardines del Palacio de Vista Alegre con 'Acrocirkus', de la Fundación Tchyminiguagua (11.30 horas), y los títeres '¿Hacer o Facer?' del grupo de teatro Los Pintores (13 horas). Del mismo modo, el Parque de Santander se llenará de magia, clown y malabares con 'Check-Out', de la compañía Adrián Conde (12 horas) y acogerá los bailes tradicionales bolivianos de Suri-Sikuri, de la Fraternidad Cultural Diablada Boliviana (13 horas).

En relación a los conciertos, Plaza de España acogerá la música de Sonora Ponceña (13 horas), Tiraya (18 horas) y la banda colombiana Bomba Estéreo (19.30 horas). Además, en Puerta del Sol habrá espectáculo de zarzuela de la Orquesta Ciudad de Alcalá (13.30 horas), concierto de Naiza (18 horas) y Los40 Hispanidad Pop (19 horas).

En la Plaza Mayor habrá recital de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ORCAM (12 horas) y la Gran Gala del Corral de la Morería (21 horas).

Por último, en las salas de Madrid en Vivo estará María Cristina Plata, en la Sala Villanos, y los venezolanos José y El Toro, en Café La Palma. Igualmente, en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas actuará Argenta Ensamble (17 horas) y las bandas de música de Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero y Brunete harán lo propio en sus municipios.

LA PRODUCCIÓN ARGENTINA 'SANSÓN DE LAS ISLAS' SE DESPIDE EL DOMINGO

En el plano escénico, los Teatros del Canal acoge en sus instalaciones varias producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires, dentro del intercambio cultural entre la capital argentina y Madrid.

Así, este fin de semana será la última oportunidad de disfrutar de la comedia 'Sansón de las islas' que recrea la caída de un ídolo popular, con Luciano Castro en el papel principal (Sala Verde, del jueves 9 al domingo 12).

También hasta el domingo, 'Medida por medida (La culpa es tuya)', en clave acrobática y clown, dirigida por Gabriel Chamé Buendía (Sala Negra, ). Además, dentro del Ciclo de Artes Vivas y Performance, en la Sala de Cristal el creador colombiano y exfutbolista Checho Tamayo presenta Oxímoron (sábado 11). Y en la Sala Roja Concha Velasco (domingo 12) se celebrará 'Reflejos de Macondo'.

En otro espacio cultural de la capital, el Teatro de La Abadía, se encuentran presentando la nueva producción propia, 'Los amores feroces', a partir de textos de Octavio Paz, con dramaturgia del mexicano Jorge Volpi y puesta en escena e idea original de Rosario Ruiz Rodgers. En paralelo, el dramaturgo Marco Antonio de la Parra llega con 'Míster Shakespeare'.

Por su parte, el Centro Cultural Paco Rabal propone el 'Tributo a Bebo Valdés'. Para finalizar, la ORCAM inaugura su temporada como orquesta titular del Teatro de la Zarzuela con Pepita Jiménez.

Surge Madrid en Otoño 2025 también echará el telón este domingo con trece propuestas que abordarán feminismo, inmigración, gentrificación, amor y futuro. Entre los estrenos: 'BORDE[R]' (Sala Cuarta Pared) y 'FURIA Unidad de Intervención Rápida' (Teatro La Usina).

EXPOSICIONES GRATUITAS

La agenda cultural se completará con propuestas expositivas de la Comunidad de Madrid en sus diferentes espacios, todas con entrada gratuita.

Así, 'Ecos del arte virreinato del Perú' pone de relieve la fusión entre la cultura inca y la española en la Casa Museo Lope de Vega y el Museo Casa Natal de Cervantes (hasta el 11 de enero) y en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (desde mediados de diciembre).

'Un Madrid de novela... negra' propone un recorrido por cuatro siglos de crimen literario vinculado a la capital. Está en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional (entrada gratuita), hasta el 11 de enero de 2026.

Por su parte, '14 millones de ojos. Colección, fotografía, público' reúne destacadas fotografías de autor procedentes del fondo del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). Puede visitarse de forma gratuita en la Sala Canal de Isabel II hasta el 11 de enero de 2026.

En la Sala Alcalá 31 puede verse 'Una retrospectiva', dedicada a las sucesivas etapas de la trayectoria del artista Alfredo Alcain, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, hasta el 11 de enero de 2026.

Fuera de la capital, En Buitrago del Lozoya, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias acoge hasta el 7 de diciembre 'Picasso en la obra de Mingote', comisariada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada.

En Móstoles, el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) acoge varias propuestas: 'Aguas Turbias', 'Juan Pérez Agirregoikoa. Guerra, Comercio y Filantropía' (ambas hasta el 11 de enero de 2026) y 'Rodríguez-Méndez. Humores y espesores' (hasta el 12 de octubre).