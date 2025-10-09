Un hombre de 32 años, en estado crítico tras sufrir una agresión en Villaviciosa de Odón

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una agresión en Villaviciosa de Odón, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.

El aviso al 112 se ha producido en torno a las 17 horas de este jueves informando de una agresión en el camino de la Zarzuela a la altura del número 18 del citado municipio.

A su llegada, los sanitarios del Summa 112 atendieron al herido, en estado inconsciente, que presentaba varias heridas incisas en tórax y abdomen, de carácter muy grave. Una vez estabilizado y entubado, el hombre es trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, donde queda ingresado.

En el operativo, se ha una movilizado una UVI Móvil del Summa 112 del SUMA. Participan además efectivos de Policía local y de Guardia Civil, que se hace cargo de la investigación.