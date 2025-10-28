Un hombre de 40 años con problemas psiquiátricos se atrinchera en su vivienda de Leganés

Archivo - Imagne de recurso de una ambulancia del Summa - 112 - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años aquejado de problemas psiquiátricos se ha atrincherado este martes en su vivienda de la Avenida María Guerrero, en la madrileña localidad de Leganés.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Alrededor de las 17 horas los padres del varón han llamado para informar de que había sufrido un "brote" y se había refugiado en su casa.

Al lugar han acudido dos dotaciones de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Summa112 en preventivo con una UVI móvil y una unidad de psicólogos. Por el momento, el hombre se encuentra solo en su domicilio y Policía Nacional esta mediando para que salga de la vivienda.