Un hombre de 51 años trasladado "potencialmente grave" al hospital tras ser atropellado por un vehículo en Moratalaz

1084849.1.260.149.20260507002626 Ambulancia de Summa 112 . - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha salido despedido al ser atropellado por un vehículo este miércoles mientras cruzaba por una zona no habilitada para peatones en la calle Carrantona 7, ubicada en el barrio madrileño de Moratalaz.

La víctima ha sido estabilizada por el Samur después de sufir un traumatismo craneoencefálico moderado con heridas "importantes" y posible fractura de pelvis, según ha informado Emergencias Madrid.

El varón ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón como "potencialmente grave". La Policía Municipal se ha encargado del atestado y ha escoltado al convoy hasta el centro sanitario para "garantizar un traslado seguro y estable".