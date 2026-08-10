Un hombre es apuñalado con un cuchillo de 15 centímetros en su domicilio de Torrejón de Ardoz

Archivo - Ambulancia del Summa 112. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido con un cuchillo de unos 15 centímetros en una agresión registrada esta madrugada en su domicilio de Torrejón de Ardoz, ha informado 112-Comunidad de Madrid en un comunicado.

La supervisora del 112 Eva Aguilar ha detallado que el altercado se ha producido esta madrugada, sobre las 3.30 horas, en una vivienda del número 36 de la avenida de la Constitución.

La víctima es un hombre de 36 años que ha resultado herido grave con una herida incisa en el hemitórax derecho. El Summa ha conseguido estabilizarle y lo ha trasladado al hospital. La Policía Nacional está investigando lo sucedido.