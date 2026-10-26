Un hombre resulta herido por arma de fuego en Alcalá y su pitbull muere apuñalado tras una disputa

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años resultó herido por arma de fuego este domingo y su perro de raza pitbull murió apuñalado tras una disputa en la calle Miguel Hernández de Alcalá de Henares.

Los hechos ocurrieron a las 12.20 horas cuando la víctima caminaba, junto a su pareja y su perro, y fue abordada por varias personas, han informado fuentes policiales a Europa Press.

El varón recibió un disparo por arma de fuego en el tobillo y fue trasladado a un centro hospitalario. Por su parte, el perro fue agredido con un arma blanca y murió a causa de las heridas.

Los hechos se remontan a un día antes, el sábado, cuando la víctima y el presunto agresor, ambos dueños de perros, mantuvieron una discusión por un conflicto entre sus animales. Por el momento, no hay personas detenidas.