El hombre que robó un coche con dos niños dentro aprovechó un descuido de la madre y la golpeó con la puerta

Publicado 03/12/2018 15:48:32 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre que robó este lunes en Collado Villalba un coche con un niño de 4 años y una bebé de 11 meses aprovechó un descuido de la madre para entrar en vehículo y huir tras golpearla con una de las puertas, según han explicado a Europa Press familiares de los niños.

Todo ocurrió a primera hora de la mañana en la calle Ignacio Serrano cuando la madre llevaba a los niños en el coche, un Seat León Negro. Paró un minuto el coche con las llaves puestas para no apagar la calefacción con el fin de llamar al telefonillo de la abuela para dejar a la bebé y luego llevar al niño, Ryan, al colegio, han detallado fuentes policiales.

En ese momento, un hombre se metió en el coche "y empujó a la mujer con la puerta". "Y casi la mata del golpe. Mi hermana fue detrás del coche gritando que tenía a los niños dentro", ha señalado Zahulia, la tía de los niños. Sin embargo, el conductor emprendió su camino, dejando al niño mayor y al carrito en un supermercado cercano porque "estaba gritando". A la bebé la dejó tiempo después en Fuenlabrada.

Los familiares han señalado que todo ha sido "un susto tremendo". "Nos hemos vuelto locas y la madre no paraba de gritar 'Quiero a mi hija o si no me mato'", han relatado. Creen que se ha tratado de un robo pero no entienden cómo ha podido llevarse el coche con los niños dentro.

"Es una persona muy mala. Menos mal que la niña está bien y no le ha pasado nada. Espero que le den una condena que no salga de ahí la cárcel nunca", ha señalado a Europa Press la abuela, a las puertas de su domicilio.

"ESTABA DESHECHA"

Tras la sustracción, la madre de los niños acudió a una panadería cercana a lo sucedido a pedir ayuda. Angie se encontraba allí junto a otros padres de niños e intentaron calmarla. "Ella nos pedía que llamáramos a su móvil porque lo tenía en el coche. Intentábamos tranquilizarla. Ella solo decía: 'Mis hijos, mis hijos, me da igual el coche", ha señalado.

"Estábamos todos con los pelos de punta, no sabíamos que hacer y cómo reaccionar. La mujer estaba desecha. Se nos ha hecho un mundo lo que ha tardado la Policía Municipal. Se tiraba del velo como si se lo arrancaba", ha proseguido Angie, en declaraciones a Europa Press.

La madre de los niños les ha contado que "todo ha sido muy rápido" y que un hombre de origen español y con una cazadora verde entró en el coche cuando se bajó un momento y se lo llevó. La mujer se fue junto a una familiar en una patrulla de la Policía Municipal. Una ambulancia del Summa llevó a un centro para atenderla, ya que se encontraba muy nerviosa.