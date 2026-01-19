El homenaje de la Comunidad de Madrid a la Generación del 27 sumará más de 40 actividades de 10 disciplinas diferentes

Archivo - El consejero Mariano de Paco ha accedido este lunes al interior de Velintonia - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El homenaje de la Comunidad de Madrid a la Generación del 27 en la conmemoración de su centenario sumará más de 40 actividades de 10 disciplinas diferentes en colaboración con otras comunidades autónomas y en el que el profesor y escritor Andrés Amorós tendrá "una importancia muy representativa".

Así lo ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha precisado que, en el marco de este homenaje, el Gobierno regional ha adquirido Velintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, para su recuperación.

"El gran homenaje de la Comunidad de Madrid a la Generación del 27 y a toda la Edad de la Plata de la cultura española e hispanoamericana es Velintonia", ha expresado el consejero, quien ha subrayado que su compra permite "salvaguardar el patrimonio cultural más importante", algo que "nadie había hecho".

La Comunidad de Madrid planea rehabilitar este inmueble y abrir sus puertas al público en 2027 como la 'Casa de la Poesía', para la que anunció la incoación del expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial.