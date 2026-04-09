El Hospital Infanta Leonor impulsa un espacio de datos para hospitalización a domicilio

El Hospital público Infanta Leonor avanza hacia un espacio de datos para hospitalización a domicilio. - HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Infanta Leonor ha impulsado el proyecto 'AI-DOMUS: Espacio de datos de atención sanitaria domiciliaria', una iniciativa con la que se busca transformar la hospitalización a domicilio en un modelo predictivo y de precisión.

El hospital mantiene desde 2020 un programa de hospitalización en el domicilio, con planes de atención personalizados y digitalizados apoyados por monitorización y analítica de datos, ha recordado el centro hospitalario en un comunicado.

En este marco, cuenta con el programa de 'Hospital sin Paredes', que convierte el domicilio del paciente en una extensión clínica y digital del hospital para ofrecer cuidados hospitalarios en casa con la misma seguridad, calidad y eficiencia que dentro del hospital.

Desde su implantación, se ha atendido a más de 3.000 pacientes, con un crecimiento anual superior al 15%, y se han gestionado más de 500.000 alertas digitales, además de realizar más de 1.500 administraciones de quimioterapia domiciliaria.

En este contexto, este programa AI-DOMUS tiene como objetivo desarrollar un espacio de datos de atención sanitaria domiciliaria que permita capturar, integrar y compartir de forma segura datos generados en el domicilio --incluida información clínica y, cuando sea relevante, datos de contexto de otros ámbitos (por ejemplo, socioeconómicos y medioambientales)-- en un entorno interoperable y con total gobernanza del dato, facilitando la continuidad asistencial y la innovación.

A partir de esta base de datos integrada, el proyecto busca habilitar capacidades de analítica avanzada e inteligencia artificial para el desarrollo de modelos predictivos orientados a evitar riesgos y anticipar necesidades en el domicilio, apoyando la toma de decisiones de los profesionales mediante monitorización remota, alertas y paneles de control.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 2.953.526 euros, se desarrolla en el marco de una convocatoria promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

La iniciativa está promovida por la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de los hospitales universitarios Infanta Leonor y Sureste, y se alinea con las estrategias nacionales y europeas de datos y con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema digital en salud y al impulso de la investigación colaborativa.

El proyecto está codirigido por el jefe de Servicio de Urgencias y de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHAD) y coordinador de Transformación Digital del Hospital Universitario Infanta Leonor, Carlos Bibiano Guillén, y por la jefa de Unidad de Urgencias y de la UHAD, María Mir Montero.

En él participa un equipo multidisciplinar de profesionales con perfiles complementarios y especializados con el objetivo de garantizar un enfoque integral en el diseño y desarrollo del proyecto.

Entre ellos se encuentran investigadores clínicos, científicos de datos, profesionales del departamento de Sistemas de Información del hospital, ingenieros biomédicos, así como profesionales de ámbitos clínicos, como el Servicio de Urgencias y de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, entre muchos otros.