El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa incorpora una consulta de nutrición y dietética

Consulta de nutrición - VIRHAS

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha incorporado una consulta de nutrición y dietética a su cartera de servicios, en la que ofrece una valoración integral del estado nutricional, la elaboración de programas de alimentación adaptados a condiciones clínicas u objetivos personales, educación nutricional y soporte diagnóstico y terapéutico en patologías complejas.

En un comunicado, el centro ha subrayado que este nuevo servicio es una herramienta clínica "esencial" para prevenir enfermedades y optimizar la salud a largo plazo mediante un abordaje nutricional personalizado, "basado en la evidencia científica y adaptado a cada paciente".

De esta forma, el centro integra la nutrición como parte del proceso asistencial, diseñando estrategias terapéuticas para pacientes con enfermedades crónicas, trastornos metabólicos, intolerancias alimentarias, alteraciones digestivas y otras necesidades nutricionales. El objetivo, ha explicado, es ofrecer "un pilar clave en la prevención, el tratamiento y la mejora de la calidad de vida de sus pacientes".

La consulta está liderada por Tamara Hernández Hernández, dietista-nutricionista con formación universitaria y sólida trayectoria clínica e investigadora. "En la consulta de nutrición y dietética damos respuesta a personas que buscan mejorar su relación con la alimentación, perder peso de forma saludable o adaptar su dieta a diferentes etapas, patologías o estilos de vida", ha explicado.

Así, la especialista ofrece asesoramiento nutricional específico y personalizado, orientado a la mejora de hábitos alimentarios, el control de peso y el cuidado de la salud, así como planes adaptados a mujeres en distintas fases, como el embarazo, el posparto, la lactancia o la menopausia.

"Nuestro objetivo es abordar el control del peso desde un enfoque clínico y sostenible, promoviendo cambios de hábitos realistas y duraderos", ha recalcado la profesional.

Desde el hospital han remarcado la relevancia de incorporar este servicio a su cartera asistencial para ofrecer planes estructurados con un seguimiento periódico con la especialista, lo que permite mejorar los resultados, detectar errores y adaptar la dieta a la evolución del paciente para mejorar los resultados y consolidar los hábitos saludables.