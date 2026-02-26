El Hospital Virgen de la Poveda abre el primer recurso público en España para trastorno severo de la conciencia

La consejera de Sanidad, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID

El Hospital Virgen de la Poveda de Villa del Prado cuenta con el primer recurso público en España dirigido a la atención especializada de pacientes con trastornos severos de la conciencia o síndrome de vigilia sin respuesta, aquellos con funciones autónomas como la respiración o el latido pero con alteración crónica de la conciencia tras daño cerebral severo.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este jueves esta Unidad. "Es algo muy valioso, por lo que apostamos, que es esos cuidados intermedios, subagudos, en los que los pacientes como los que están aquí trabajamos para su recuperación o en el caso de que no vayan a recuperarse, que su vida hasta el último momento sea de calidad", ha destacado.

Con una inversión de 140.000 euros, en ella se pretende hacer un diagnóstico diferencial al paciente con el fin de adecuar el tratamiento a sus necesidades. Entre otros, dispone de servicios como una escuela para personas cuidadoras, programa de musicoterapia, estimulación multisensorial o fisioterapia neurológica y respiratoria.

"Hasta el último momento la vida es valiosa y aquí es una vida de calidad", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, que ha recalcado que es un modelo que se quiere exportar a otros centros madrileños.

La instalación proporciona a los usuarios una vigilancia intensiva en un ambiente seguro y controlado. Consta de 16 camas, 15 de ellas distribuidas en boxes de cinco; y otra en una habitación individual para situaciones de aislamiento o final de vida. Todas ellas están integradas en el espacio natural donde se ubica el hospital, con recintos luminosos, vistas a la dehesa y acceso a una terraza solárium, para favorecer el bienestar del enfermo y su familia.

La atención se presta gracias a un equipo interdisciplinar altamente cualificado, centrado en el paciente y su entorno, formado, entre otros, por técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería; profesionales de Enfermería; facultativos especialistas en Medicina Interna, Geriatría, Rehabilitación o Medicina Paliativa; médicos interconsultores de Neurología o Neurocirugía, a través de telemedicina (neurología o neurocirugía); psicólogos; fisioterapeutas, y celadores.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL

Por otro lado, el complejo de La Poveda ha comenzado a construir una nueva Unidad de Rehabilitación y Atención Integral para pacientes con lesión medular.

Ofrecerá terapia en el agua, con una piscina cubierta en la planta baja, que tendrá una visión exterior a los espacios naturales del entorno, con una gran luminosidad y un estímulo para los enfermos. Asimismo, contará con zonas para la recuperación en el exterior del hospital, con circuitos para el manejo de sillas de ruedas y espacios de actividad deportiva.

Además, casi triplicará la superficie dedicada a la terapia en sala alcanzando los 1.707 metros cuadrados, donde se albergarán salas de tratamiento individual, actividades en grupo, robótica de rehabilitación y áreas de logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología.

Dispondrá, asimismo, de una unidad de hospitalización con 23 habitaciones, con una ubicación estratégica directa al área de rehabilitación. Todas ellas estarán preparadas con el equipamiento específico para a este tipo de pacientes, como puertas automáticas para facilitar el acceso de las sillas de ruedas, sistemas domóticos para facilitar su adaptabilidad o baños adaptados.

OTRAS REFORMAS

Además, este centro realizará en los próximos meses otros trabajos de adecuación y modernización de algunos de sus espacios, lo que le permitirá consolidarse como un referente en eficiencia energética, reducción de impacto ambiental y optimización de procesos logísticos.

Así, se transformarán áreas clave como la cocina, la lavandería o la farmacia, y el edificio de instalaciones. Paralelamente, para dar un salto hacia un hospital más verde, instalará sistemas de iluminación LED y sensores inteligentes, reducirá el consumo energético con sistemas de aerotermia y geotermia, empleará materiales más sostenibles en las zonas renovadas e instalará cargadores para vehículos eléctricos en su aparcamiento.