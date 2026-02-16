Los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos 'A+', '0-' y 'B-'

Archivo - Una persona dona sangre - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos 'A+', '0-' y 'B-', ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales.

Las reservas de estos tres grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente para poder recuperar el stock, mientras que también se insta a donar en el caso del grupo '0+', con aviso para donar en los próximos dos o tres días.

Finalmente, los cuatro grupos restantes --'AB+', 'B+', 'A-' y 'AB-'-- se encuentran en niveles normales, aunque se recuerda la conveniencia de donar con regularidad.

Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 900 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias.

En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.