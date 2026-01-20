Los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos '0+' y 'AB-'

Archivo - Una trabajadora sanitaria dona sangre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, con los grupos '0+', 'AB-' en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales.

Las reservas de estos dos grupos sanguíneos siguen por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, mientras que en el caso de los grupos 'A+' y 'B-' se insta a donar en los dos o tres próximos días.

Por su lado, los cuatro grupos restantes, 'AB+', '0-', 'A-' y 'B+', presentan niveles normales, aunque se pide donar con cierta regularidad.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.